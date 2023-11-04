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Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı! İfadesinde ağlayarak anlattı: Aylık gelirim…
Giriş Tarihi: 04.11.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
11:13
Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alınmıştı! İfadesinde ağlayarak anlattı: Aylık gelirim…
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan gözlatına alındı. Türkiye'nin takip ettiği soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Dilan Polat, emniyetteki ifadesinde her şeyi ağlayarak anlattı. Aylık gelirini de açıkladı...