Video Yaşam Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dilan ve Engin Polat çifti Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi | Video
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dilan ve Engin Polat çifti Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi | Video

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dilan ve Engin Polat çifti Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi | Video

04.11.2023 | 08:51

“Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından operasyonla gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Engin Polat ve Dilan Polat, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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