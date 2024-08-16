Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
10:58
Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi
Süper Dolunay olarak da adlandırılan "Mavi Dolunay" bu ay gerçekleşiyor! Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta gözlemlenen bu hadisenin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayın evrelerinin hangi tarihe tekabül ettiğini merak edenlerin Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sorusuyla araştırdığı tarihler belli oldu. İşte 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi.