Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi

SÜPER DOLUNAY NEDİR?

Süper ay, neredeyse yerberi noktasına (Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu yer) denk gelen dolunay veya yeni aydır. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın görünen boyutunun normalden biraz daha büyük olmasına neden olur.

Teknik adı perigee syzygy (Dünya-Ay-Güneş sisteminin) veya yerberi etrafındaki dolunay (veya yeni) Ay'dır. Süper Ay terimi astrolojik kökenli olduğu için kesin bir astronomik tanımı yoktur.