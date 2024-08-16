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Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:58

Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi

Süper Dolunay olarak da adlandırılan "Mavi Dolunay" bu ay gerçekleşiyor! Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos'ta gözlemlenen bu hadisenin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayın evrelerinin hangi tarihe tekabül ettiğini merak edenlerin Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sorusuyla araştırdığı tarihler belli oldu. İşte 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi.

Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi

Ayın döngüleri güneş takvimine göre farklılık gösterdiği için her ay Dolunay tarihi de değişiklik gösteriyor. Bu ay kova burcunda gerçekleşecek ve Süper Dolunay olarak karşımıza çıkması beklenen olay hakkında, Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi…

Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi

2024 AĞUSTOS DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ağustos ayı dolunayı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.26'a Kova Burcu'nda gerçekleşecek.

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Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi

SÜPER DOLUNAY NEDİR?

Süper ay, neredeyse yerberi noktasına (Ay'ın eliptik yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğu yer) denk gelen dolunay veya yeni aydır. Dünya'dan bakıldığında Ay'ın görünen boyutunun normalden biraz daha büyük olmasına neden olur.

Teknik adı perigee syzygy (Dünya-Ay-Güneş sisteminin) veya yerberi etrafındaki dolunay (veya yeni) Ay'dır. Süper Ay terimi astrolojik kökenli olduğu için kesin bir astronomik tanımı yoktur.

Dolunay ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? 2024 Ağustos Mavi Dolunay tarihi
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