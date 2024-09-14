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Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:37

Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

İstanbul'da bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi. İzmirli bir iş adamının Başakşehir'deki 1 milyon 500 bin liralık arsasını dublör kullanarak çıkardıkları sahte kimlik ve açtıkları banka hesaplarıyla kendilerinin arsası gibi başka bir iş adamına sattılar. Bunu yaparken de şüphe olmasın diye Zekeriyaköy'de oturan ve yine başka bir iş adamı olan M.B. Adına açtıkları sahte banka hesabını kullandılar. İğne ile kuyu kazan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli 2 dublörü yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detaylarına SABAH ulaştı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

Başakşehir'de bir tapu dairesinde gerçekleşen olan 10 Eylül günü yaşandı.

Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

Aslında dolandırıcıları ele veren tek şey ise hesap edemedikleri taklit imza oldu. İşte dublörlü vurgunun detayları.

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Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

Dolandırıcılar İzmirli iş adamı A.D'ye ait Başakşehir Güvercintepe'de 1.5 milyon liralık bir arsa olduğunu tespit etti.

Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

İlk olarak A.D. adına dublör kullanarak bir sahte kimlik çıkardılar. Ardından o arsayı ilana çıkarıp uygun fiyata satışa sundular.

Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!

İlanı gören iş adamı B.A. (42) arsayı satın almak istedi. Dolandırıcılar, şüphe çekmemek için arsayı satın almak isteyen iş adamına arsa sahibi olarak Zekeriya köyde oturan bir iş adamının ismini verdiler.

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