Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
10:37
Dublör kullanıp iş adamları adına hesap açtılar... Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemi: Detaylarına SABAH ulaştı!
İstanbul'da bitmek bilmeyen dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi. İzmirli bir iş adamının Başakşehir'deki 1 milyon 500 bin liralık arsasını dublör kullanarak çıkardıkları sahte kimlik ve açtıkları banka hesaplarıyla kendilerinin arsası gibi başka bir iş adamına sattılar. Bunu yaparken de şüphe olmasın diye Zekeriyaköy'de oturan ve yine başka bir iş adamı olan M.B. Adına açtıkları sahte banka hesabını kullandılar. İğne ile kuyu kazan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli 2 dublörü yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yönteminin detaylarına SABAH ulaştı. İşte detaylar...