Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

İHA/SİHA teknolojisinin yanı sıra savunma sanayiinde attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde hava kuvvetleri gücünü önemli ölçüde artırdı. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralaması...