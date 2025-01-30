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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025'in en iyileri
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
09:36
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025'in en iyileri
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesini güncelledi. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...