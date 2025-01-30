Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025'in en iyileri
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:36

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025'in en iyileri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesini güncelledi. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesi...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

İHA/SİHA teknolojisinin yanı sıra savunma sanayiinde attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde hava kuvvetleri gücünü önemli ölçüde artırdı. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından yayınlanan dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2025 listesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte en güçlü hava kuvvetleri 2025 sıralaması...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ VE TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI

100- SLOVENYA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

99 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

98 SENEGAL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi güncellendi! Türkiye yine zirveye oynuyor: İşte 2025’in en iyileri

97 HONDURAS

SON DAKİKA