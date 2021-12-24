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Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 11:57

Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen davasındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı, tutuklandı mı gibi sorular yanıt ararken, davada verilen karar merak ediliyor. Duygu Delen'in şüpheli ölümü cinayet mi, katili kim? İşte davada gelinen son durum ve Mehmet Kaplan için verilen karar.

Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin dava sürüyor. Genç 13 Ağustos 2020'de binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetmiş, onunla aynı evde bulunan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Konuyu takip edenler, Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı sorularıyla son gelişmeleri takip ediyor. Duygu Delen'in şüpheli ölümü cinayet mi, katili kim? İşte detaylar ve son durum.

Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

DUYGU DELEN DAVASI SON DURUM

Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaplan, davanın 4'üncü duruşmasında ilk kez mahkemeye getirildi, bilirkişi heyetinde yer alan ve olayın ardından rapor hazırlayan adli tıp uzmanları da dinlendi. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Duygu Delen'in erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi şartıyla' tahliye etti.

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Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

MEHMET KAPLAN EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.

"DUYGU'YA YAŞAMA HAKKI TALEP ETMİŞTİK"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı, "Sanık 'Ben Duygu'nun intihar etmediğine eminim' dedi. Geriye iki seçenek kaldı. Kaza ya da cinayet. Bilirkişi raporu da kazara düşemeyeceği yönündeydi. Mehmet Kaplan için geçen duruşma özgürlük talep ettiler. Özgürlük hakkının ilk koşulu yaşıyor olmaktır. Bizde Duygu Delen'e yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bu aşamada verilecek tahliye kararı sanığın bu suçtan ileride beraat edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

"MÜVEKKİLİMİN YARGILAMADAN KAÇMAYACAĞI AÇIK"

Sanık avukatı Enes Akbulut'ta, dosyaya sunulan raporların Mehmet Kaplan'ın beyanlarıyla örtüştüğünü belirtti. Müvekkilinin 69 saniyede aşağıya indiğini aktaran Akbulut, "Müvekkilim aşağıda Duygu'yu canlı tutmak için uğraşıyor. Çabası görüntülerle sabit zaten. Görüntüleri incelediğimizde ambulans geldiğinde bile Mehmet yukarıya çıkmıyor. Delilleri karartmıyor. Müvekkilimizin anlatımları dosya ile uyumludur. Biz bu aşamada müvekkilimizin tahliyesini talep ediyoruz. Bu zamana kadar gelen bütün raporlar bizim lehimize geldi. Üst kuruldan beklenilecek rapor Mehmet Kaplan'ın tutukluluk durumuyla alakalı değildir. Müvekkilimin yargılamadan kaçmayacağı açıktır" dedi.

Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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