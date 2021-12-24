Duygu Delen davası son durum ne, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ceza aldı mı? Duygu Delen’in şüpheli ölümü cinayet mi?

MEHMET KAPLAN EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.

"DUYGU'YA YAŞAMA HAKKI TALEP ETMİŞTİK"

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı ise Adli Tıp Genel Kurulu'ndan beklenen raporun gelmediğini belirtti. Dosyada 5 ayrı bilirkişi raporu olduğunu aktaran Balcı, "Sanık 'Ben Duygu'nun intihar etmediğine eminim' dedi. Geriye iki seçenek kaldı. Kaza ya da cinayet. Bilirkişi raporu da kazara düşemeyeceği yönündeydi. Mehmet Kaplan için geçen duruşma özgürlük talep ettiler. Özgürlük hakkının ilk koşulu yaşıyor olmaktır. Bizde Duygu Delen'e yaşama hakkı talep etmiştik ama yaşamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Bu aşamada verilecek tahliye kararı sanığın bu suçtan ileride beraat edeceği anlamına gelir" ifadelerini kullandı.