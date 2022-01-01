Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri
Giriş Tarihi: 01.01.2022 13:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 13:04

Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri

Bugünkü TV yayın akışında yer alan Eltilerin Savaşı konusu ve oyuncuları yönünden araştırılıyor. Bu akşam Show TV'de ekrana gelecek olan filmi izlemek isteyenler, Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı diye araştırıyor. Pek çok ünlü ismin yer aldığı Türk komedi filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte Eltilerin Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu, karakterleri ve filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri

İlk filmi 2010 yılında vizyona giren Eltilerin Savaşı serisi TV yayın akışında yer alıyor. Yeni yılın ilk günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri filmseverler tarafından ilgiyle araştırılıyor. Yayın akışında yer alan pek çok film gibi bu yapım için de Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı soruları gündeme geliyor. İşte Eltilerin Savaşı konusu ve oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında detaylar...

Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri

ELTİLERİN SAVAŞI KONUSU

Sultan ve Gizem elti olacaktır. Ancak kıdemli gelin Sultan, kıskançlık krizine girerek kayınvalidesinin gözbebeği olmaya devam etmek istemektedir. Bu yüzden açıkça bir rekabet ortamı yaratır. Ufak takılmalar ve göndermeler giderek büyür. Gizem her ne kadar bu girdaba girmek istemese de sonunda o da dayanamaz ve kıyasıya bir "savaş" başlar. Kim daha iyi bir gelin? Mahallede kim daha çok seviliyor? Sosyal medyada kimin takipçisi daha çok? İlk kim anne olacak? Kimin "baby shower" partisi daha şaşaalı olacak? Bebek odaları, perdeler, kırlentler, doğum kursları, en iyi bakıcı, en iyi doğum fotoğrafları derken işler çığrından çıkar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri

ELTİLERİN SAVAŞI OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

Eltilerin Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler, ikinci film çıktı mı? İşte Eltilerin Savaşı oyuncu kadrosu ve karakterleri
SON DAKİKA