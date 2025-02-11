EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, maaş farkı ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan güncelleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak belirlenirken, fark ödemelerinin takvimi de kesinleşti. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatacak?