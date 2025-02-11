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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:38
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
SSK ve Bağkur emeklilerinin yakından takip ettiği emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 2025 yılının Ocak ayında, TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu zamla birlikte, emeklilere ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?