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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:38

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emeklilerinin yakından takip ettiği emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 2025 yılının Ocak ayında, TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, 4-A ve 4-B kapsamındaki en düşük emekli maaşı %15,75 oranında artırılarak 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu zamla birlikte, emeklilere ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, maaş farkı ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi için belirlenen en düşük emekli maaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan güncelleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 TL olarak belirlenirken, fark ödemelerinin takvimi de kesinleşti. Peki, SSK ve Bağkur emeklileri için maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemesi için merak edilen tarihi açıkladı. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz.

Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz.

11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE!
Milyonlarca en düşük emekli maaşı alanlar maaşlarına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu. Meclis'ten geçerek 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de de yayımlandı ve resmen yürürlüğe girmiş oldu

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: SGK açıkladı! SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Yeni enflasyon oranları ile 6 aylık fark ortaya çıktı. 2025 Ocak ayında SSK, BAĞKUR emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.

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