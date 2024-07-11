EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Toplamda 331 milyon euro para ödülünün dağıtılacağı Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan takım 8 milyon euro tutarında ek ödeme alacak.

Katılım, galibiyet, tur atlama gibi adımlarda da para kazanan takımlar arasından şampiyonun maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin euroya ulaşabilecek.