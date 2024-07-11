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Haberler Yaşam EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 00:14

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

Avrupa Şampiyonasında İspanya'nın ardından İngiltere de finale adını yazdırdı. Böylece finalin adı belli oldu. Berlin'de oynanacak final maçı öncesinde nefesler tutuldu. Oldukça hareketli geçen yarı finallerin ardından heyecan dorukta. EURO 2024 final maçı tarihi araştırmaları hız kazandı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati de gündemdeki yerini aldı. Peki; EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, finale dair merak edilenler...

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 final maçı için heyecan dorukta. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası final adımında. Fransızları eleyen İspanya ile Hollanda'yı eleyen İngiltere finalde karşı karşıya geliyor. Finalistlerin belli olması ardından ekran başında yerler alınıyor. Peki; EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU!

9 Temmuz Salı günü oynanan İspanya - Fransa maçı son buldu. Rakibini 2-1 yenen İspanya finale çıkan ilk takım oldu.

Hollanda İngiltere maçı ise 2-1 İngiltere'nin galibiyeti ile tamamlandı. 90+1'de gelen 2. golle birlikte İngiltere bir kez daha finalde.

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EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

EURO 2024 final maçı 14 Temmuz Pazar günü oynanacak. Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak.

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Grup aşamasından bu yana TRT 1 ekranlarında takip edilen Avrupa Şampiyonası final maçının yine TRT 1 ekranlarında olması bekleniyor.

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!

EURO 2024 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Toplamda 331 milyon euro para ödülünün dağıtılacağı Avrupa Şampiyonasında şampiyon olan takım 8 milyon euro tutarında ek ödeme alacak.

Katılım, galibiyet, tur atlama gibi adımlarda da para kazanan takımlar arasından şampiyonun maksimum para ödülü 28 milyon 250 bin euroya ulaşabilecek.

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