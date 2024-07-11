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EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 final maçı için geri sayım!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
00:14
Avrupa Şampiyonasında İspanya'nın ardından İngiltere de finale adını yazdırdı. Böylece finalin adı belli oldu. Berlin'de oynanacak final maçı öncesinde nefesler tutuldu. Oldukça hareketli geçen yarı finallerin ardından heyecan dorukta. EURO 2024 final maçı tarihi araştırmaları hız kazandı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati de gündemdeki yerini aldı. Peki; EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, finale dair merak edilenler...