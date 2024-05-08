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Eurovision şarkı yarışması birincisi ne zaman açıklanacak? Eurovision kim kazandı, hangi ülke birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
21:58
Bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde organize edilen Eurovision şarkı yarışması renkli ve eğlenceli sahne şovlarına ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkenin katılım sağladığı yarışmada birincinin hangi ülke olduğu sorgulanmaya başladı. Avrupa ve dünyanın yakından takip ettiği yarışmada bu yıl 11 yılın ardından Sertap Erener sahne alacak. Peki, Eurovision şarkı yarışması birincisi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.