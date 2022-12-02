EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TİSK BAŞKANI: EYT'DE ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDUK!

Geçtiğimiz gün asgari ücret ve EYT hakkında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Bakan Bilgin görüşmesi sonrası Akkol şu ifadeleri kullandı:

"EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor."