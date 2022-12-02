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Haberler Yaşam EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:13

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması bu kez TİSK başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Geçtiğimiz gün Bakan Bilgin ile asgari ücret konusunda görüşen Akkol, yaş haddine takılan emekli adayları için de çözüm önerisi sunduklarını aktardı. EYT ne zaman çıkacak sorusu yılbaşından bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Aralık ayında Meclis'e geleceği konuşulan yasayla ilgili staj, prim, kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanmaları ön plana çıkıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri 2022…

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT son durum bugün de gündemdeki yerini aldı. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşlar gelecek yasa ile beklediğine kavuşacak. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bakan Bilgin ve TİSK görüşmesi ile emeklilikte yaşa takılanlar yasası için çözüm önerileri sunuldu. İşte, EYT son dakika bugün haberleri…

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

TİSK BAŞKANI: EYT'DE ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDUK!

Geçtiğimiz gün asgari ücret ve EYT hakkında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Bakan Bilgin görüşmesi sonrası Akkol şu ifadeleri kullandı:

"EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.

Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor."

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EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

"Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek."

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:

"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR PRİME TAKILMAYACAK!

Bakan Bilgin tarafından son aktarılan gelişmelere göre bir süredir gündemde yer alan prime takılma meselesi de çözüldü:

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.

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