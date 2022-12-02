EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması bu kez TİSK başkanı Özgür Burak Akkol'dan geldi. Geçtiğimiz gün Bakan Bilgin ile asgari ücret konusunda görüşen Akkol, yaş haddine takılan emekli adayları için de çözüm önerisi sunduklarını aktardı. EYT ne zaman çıkacak sorusu yılbaşından bu yana yanıt aramaya devam ediyor. Aralık ayında Meclis'e geleceği konuşulan yasayla ilgili staj, prim, kıdem tazminatı, doğum ve askerlik borçlanmaları ön plana çıkıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son dakika haberleri 2022…