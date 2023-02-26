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Haberler Yaşam EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:46

EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

EYT için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Konuya dair son açıklamada; Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Meselenin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenirken 6 Şubat tarihinde ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş felaketi nedeniyle Meclis çalışmalara ara verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte son durum ve detaylar.

EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası son durum… TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenleme için görüşmelerin ertelendiği biliniyor. Bu kapsamda ise yasayı bekleyen vatandaşlar "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Son açıklamada; AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Şimdi ise gözler EYT yasası son dakika açıklamasında…

EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

MECLİS TARİHİNDE ORTAK MUTABAKAT!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.

Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"

Buna göre EYT düzenlemesi için yapılacak görüşmelerin de belirtilen tarihle birlikte devam etmesi bekleniyor.

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EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

SON DAKİKA EYT HABERLERİ: KANUN TEKLİFİ SON ADIMDA

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi.

Böylece yasanın TBMM sürecinin bir süre daha uzaması bekleniyor.

EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.

Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.

EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK

Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.

Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

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