EYT yasası için geri sayım sürüyor! Gözler mecliste: EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?

EYT için gözler gelecek son dakika açıklamasında. Konuya dair son açıklamada; Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği bildirilmişti. Bu kapsamda "EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu?" soruları yanıt arıyor. Meselenin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenirken 6 Şubat tarihinde ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş felaketi nedeniyle Meclis çalışmalara ara verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yasalaşacak, ertelendi mi, iptal mi oldu? İşte son durum ve detaylar.