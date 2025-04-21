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Haberler Yaşam Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:26

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Bursa ve Diyarbakır eski Milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi eşi Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak katletti. Suçlamayı kabul etmeyen cani genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can Işıkların kanlı olaydan önce dereye uçtuğu öğrenildi. İşte detaylar…

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç olay, SHP'den Bursa Milletvekili, HEP'ten Diyarbakır Milletvekili seçilen ve bir dönem TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan Ahmet Fehmi Işıklar'ın (84) Foça'ya bağlı Bağarası köyündeki evinde yaşandı.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Yeni Asır'ın haberine göre; Mühendis olan ve olaydan önce kaza yaptığı öğrenilen Can Işıklar (28), eve döndüğünde annesi Gülay Işıklar (54) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Silahını çıkaran Işıklar annesine ateş açtı. Kurşunların hedefinde olan Işıklar, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular ise hemen ekipleri aradı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yollandı.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Anne Işıklar'ın cansız bedeni önce Foça Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yollandı.

Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…

Jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.