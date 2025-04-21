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Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
09:26
Fehmi Işıklar’ın oğlu annesini öldürmüştü: Cinayet öncesine dair şok detay! Dere yatağına…
Bursa ve Diyarbakır eski Milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu Can Işıklar, annesi eşi Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak katletti. Suçlamayı kabul etmeyen cani genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can Işıkların kanlı olaydan önce dereye uçtuğu öğrenildi. İşte detaylar…