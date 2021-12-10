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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:13

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta programı bir süredir sunucu değişimleriyle gündeme geliyor. Daha önce Fatih Ürek, Seda Sayan, Demet Akalın, Lerzan Mutlu, Ezgi Sertel gibi isimlerin sunduğu programın yeni sunucusu belli oldu. Kalıcı sunucu olarak Turgay Başyayla isminin duyurulması üzerine programın izleyicileri Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

Gündüz kuşağında yayınlanan yemek programı Gelinim Mutfakta, bu hafta yeni sunucusu ile gündeme geliyor. Programı kalıcı olarak sunacak ismin Turgay Başyayla olduğunun öğrenilmesi üzerine, yapımı izleyenler Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtını araştırmaya koyuldu. İşte, Kanal D'nin gündüz programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla hakkında merak edilenler.

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Hem şarkıcılık hem sunuculuk yapan Turgay 2000 yılında çıkardığı Nazlıcan isimli albümüyle tanınmıştır. Çıkardığı albümlerin ardından oyunculuk kariyerine de adım atan Turgay Başyayla, "Şizofren Aşk" isimli televizyon filminde başrol oynadı.

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Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

TURGAY BAŞYAYLA HAYATI VE AİLESİ

2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT'nin önemli projelerinden biri olan "Otel İstanbul'da" başrol oynadı. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Ya da Leyla" isimli Sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

Burcu Başyayla ile uzun yıllardır beraber olan Turgay Başyayla'nın Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU TURGAY BAŞYAYLA AÇIKLAMA YAPTI!

Yeni işi hakkında konuşan Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım" dedi.

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