Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu! Gelinim Mutfakta’nın kalıcı sunucusu Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında, nereli?

TURGAY BAŞYAYLA HAYATI VE AİLESİ

2005 yılının mart ayında da Mesut Uçakan yönetmenliğinde TRT'nin önemli projelerinden biri olan "Otel İstanbul'da" başrol oynadı. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Ya da Leyla" isimli Sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

Burcu Başyayla ile uzun yıllardır beraber olan Turgay Başyayla'nın Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.