Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar sıklaştı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvurular, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra çekiliş aşamasına geldi. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, çekilişin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ''Green Card çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranırken DV 2024 Green Card çekiliş takvimi netleşti. Peki, 2023 ABD Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...