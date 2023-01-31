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Haberler Yaşam Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 13:41

Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card başvuru sonuçları sorgulama

Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni imkanı sağlayan Green Card çekilişi için geri sayım başladı. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Şubat ayının gelmesiyle beraber gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ''Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu DV 2024 Green Card takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte yanıtı.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar sıklaştı. ABD tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişi için başvurular, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise sıra çekiliş aşamasına geldi. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, çekilişin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bu noktada ''Green Card çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt aranırken DV 2024 Green Card çekiliş takvimi netleşti. Peki, 2023 ABD Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

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