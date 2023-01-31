Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni imkanı sağlayan Green Card çekilişi için geri sayım başladı. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı. Şubat ayının gelmesiyle beraber gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ''Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu DV 2024 Green Card takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2023 ABD Yeşil Kart Green Card çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte yanıtı.