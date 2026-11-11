GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı