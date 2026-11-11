Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:13

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı! Sakin başlayan günün akşamında hava aniden değişiyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haritaları; batıda şiddetli lodos ve kuvvetli sağanak, yurdun doğusunda ise kar yağışı için tarih verildi. Özellikle bugün iş çıkışı saatlerinde yolda olacaklar ve hafta sonu planı yapanlar dikkat! Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı kaç gün sürecek? Hangi iller beyaz örtü ile kaplanacak? İşte detaylı hava durumu tahmini…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

Sabah saatlerindeki durgun ve puslu havaya aldanmayın; kış mevsimi bu akşam itibarıyla kapıyı sert çalmaya hazırlanıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) peş peşe yayınladığı son dakika haritalarına göre, saat 18.00'den itibaren batı kıyılarından giriş yapacak kuvvetli sistem, adım adım tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

Özellikle iş çıkışı saatlerinde Marmara ve Ege'de su baskınlarına yol açabilecek şiddetli sağanak ile lodos beklenirken, hafta sonu planı yapanlar için tablo oldukça net: Şemsiyesiz adım atılmayacak! Üstelik pazar günü sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte yurdun doğusunda yılın ilk beyaz örtüsü yüzünü gösterecek. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı hangi ilimizi vuracak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

İŞ ÇIKIŞI VE GECE SAATLERİNE DİKKAT: EGE VE MARMARA'YA KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR!

Çarşamba sabahı ve öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir kıyılarında kendini ufak ufak gösteren yağışlar, asıl gücünü akşam 18:00'den sonra toplayacak. MGM'nin saatlik haritalarında Çanakkale, Balıkesir ve İzmir hattı için açıkça "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilmiş durumda. Gece yarısından perşembe sabahına kadar Ege kıyılarında ve Marmara'nın batısında etkisini artıracak olan bu yağışlara karşı su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı mutlaka yanınızda bulundurun. İç ve doğu kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun pus, sürücüler için görüş mesafesini ciddi şekilde düşürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

PEKİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da çarşamba günü yağmurla başlayan hafta, perşembe ve cuma günleri yerini lodosun etkili olduğu bulutlu ve rüzgarlı bir havaya bırakırken, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar mega kenti etkisi altına alacak ve pazar günü sıcaklıklar 13 derecelere kadar düşecek. İzmir, çarşamba günkü yağışların ardından perşembe gününden pazar gününe kadar Ege'nin incisi aralıksız olarak gök gürültülü sağanak yağışların merkez üssü haline gelecek ve termometreler 24 derece bandında takılı kalsa da fırtına eksik olmayacak. Çarşambadan cumaya kadar parçalı bulutlu ve 16-17 derece bandında nispeten sakin bir periyot geçiren Ankara'da ise cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlara, pazar günü ise aralıksız yağmura teslim olarak yurdu saran bu kapalı ve ıslak hava dalgasından nasibini alacak.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK VE HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük tahmin haritalarına göre, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü (15 Kasım 2026) beraberinde ilk kar sürprizini getiriyor; ancak bu kış provası şimdilik sadece bir gün sürecek ve oldukça dar bir alanda, yurdun en kuzeydoğu ucunda etkili olacak. Pazar gününe ait haritada açıkça görüldüğü üzere, Türkiye'nin geri kalanı sağanak yağışlara ve bulutlu bir havaya teslim olurken, yalnızca Ardahan ve çevresinde sıcaklıkların 0 dereceye kadar inmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor. Şimdilik sadece pazar günü için tahmin edilen bu kar yağışının önümüzdeki haftaya sarkıp sarkmayacağı yeni güncellemelerle netleşecek olsa da, doğu illerinde kışlık montların artık dolaplardan çıkma vaktinin geldiğini söylemek mümkün.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: ŞEMSİYESİZ ADIM ATILMAYACAK!

"Hafta sonu yağmur var mı?" sorusunun cevabı haritalarda oldukça net: Maalesef evet. Cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağışlar adeta gövde gösterisi yapacak. Pazar günü ise bu yağışlı sistem doğuya doğru ilerleyerek neredeyse tüm Türkiye'yi şemsiye altına alacak. Hafta sonu piknik veya açık hava etkinliği planlayanların kapalı mekan alternatiflerini şimdiden hazırlamasında büyük fayda var.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

UZMANLAR UYARDI: LODOS FIRTINASI VE DOĞU'YA KAR SÜRPRİZİ!

Sadece yağmur değil, rüzgar ve düşen sıcaklıklar da önümüzdeki günlerin gündeminde. Perşembe ve cuma günleri özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sembollerinin belirmesi, lodosun sert eseceğini ve soba zehirlenmeleri ile çatı uçmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor. Haftanın en büyük sürprizi ise pazar günü yaşanacak; haritalara göre yurdun kuzeydoğu ucunda, Ardahan çevrelerinde kar yağışı ikonları belirmeye başlıyor. Batıda fırtına ve sağanak, doğuda ise karla karışık yağmur kış mevsiminin artık resmi olarak kapımızı çaldığını kanıtlıyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

11 Kasım 2026 Çarşamba

Türkiye'nin batı kesimlerinde, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde aralıklı yağmur geçişleri görülmektedir. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu bir hava hakimdir. Gece sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde sıfırın altına düşerken, batıda daha ılıman bir tablo izlenmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

12 KASIM 2026 PERŞEMBE

Yağışlı hava dalgası iç kesimlere doğru etki alanını genişletmektedir. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar (lodos) etkili olmaya başlarken, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekmektedir. Doğu bölgelerde ise puslu ve parçalı bulutlu hava durumu devam etmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

13 KASIM 2026 CUMA

Kuvvetli rüzgarın etki alanı genişleyerek Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını da içine almaktadır. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar sürerken, diğer batı ve iç kesimlerde yağmurlu, doğu kesimlerde ise nispeten sakin ve puslu bir hava gözlemlenmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

14 KASIM 2026 CUMARTESİ

Yurdun batı ve orta kesimleri tamamen yağışlı sistemin etkisi altına girmektedir. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağmur etkilidir. Doğu Anadolu'da bulutlanma artmakla birlikte yağış henüz bu bölgelere ulaşmamıştır.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

15 KASIM 2026 PAZAR

Yağışlı sistem ülke genelinde yayılış göstererek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de ulaşmaktadır. Yurdun büyük bir bölümünde yağmur görülürken, Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Kuzeydoğu kesimlerdeki yüksek rakımlı sınır bölgelerinde ise sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışı veya karla karışık yağmur ihtimali belirmektedir. Kuzeybatı bölgelerde sıcaklıklarda önceki günlere göre hissedilir bir düşüş yaşanmaktadır.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin batısı ve Kıyı Ege'de yağmur etkili olurken, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da puslu bir hava hakimdir. Yurdun genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlemlenmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine doğru yağışlı hava etki alanını biraz daha genişleterek Marmara'nın tamamı ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerine doğru ilerlemektedir. İç ve doğu bölgelerde puslu hava yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakmaktadır.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı sistem etkisini artırmaktadır. Özellikle Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı bulunmaktadır. Marmara ve Ege bölgelerinin genelinde yağmur devam ederken, diğer bölgelerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

GECE (00:00 - 06:00)

Gece saatlerinde yağış, Marmara ve Ege'nin yanı sıra Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerine de ulaşmaktadır. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış riski devam etmektedir. İç ve doğu bölgelerde ise gece saatleriyle birlikte yeniden puslu bir hava hakim olmaya başlamaktadır.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNCEL HAVA DURUMU! Meteoroloji saat verip uyardı! İş çıkışına dikkat! Batıyı fırtına vuracak, O illere ilk kar düşecek!

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA