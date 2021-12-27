Vaka sayısı - günlük korona tablosu (27 Aralık 2021): Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

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26 ARALIK 173 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 21 bin 214 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.

İşte önceki tarihlere ait vaka sayısı tabloları;