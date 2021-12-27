Vaka sayısı - günlük korona tablosu (27 Aralık 2021): Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı son dakika vaka sayısı gelişmeleri binlerce kişinin akşam saatleriyle beraber gündemindeki yerini aldı. Her gün paylaşılan verilerle beraber ülkemizde koronavirüs salgınındaki son durum detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Bu noktada ise "27 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı...