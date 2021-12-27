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Giriş Tarihi: 27.12.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 18:10

Vaka sayısı - günlük korona tablosu (27 Aralık 2021): Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı son dakika vaka sayısı gelişmeleri binlerce kişinin akşam saatleriyle beraber gündemindeki yerini aldı. Her gün paylaşılan verilerle beraber ülkemizde koronavirüs salgınındaki son durum detaylı bir şekilde paylaşılıyor. Bu noktada ise "27 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüs vaka sayısı...

Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu 27 Aralık 2021: Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

Türkiye corona virüs vaka sayısı her gün günlük korona tablosu ile açıklanıyor. Ülke genelinde yayılımı süren koronavirüs salgınında geçtiğimiz gün açıklanan verilerde Bakan Koca "11-17 Aralık arasında yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan." sözleriyle vakaların artış gösterdiği 9 ili de duyurdu. Peki, 27 Aralık 2021 Günlük korona tablosu ile Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı? İşte vaka sayısında son dakika gelişmeleri...

Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu 27 Aralık 2021: Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

Henüz bugüne ilişkin tablo belli olmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

26 ARALIK 173 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 21 bin 214 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.

İşte önceki tarihlere ait vaka sayısı tabloları;

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Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu 27 Aralık 2021: Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

25 ARALIK TABLOSU

Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu 27 Aralık 2021: Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

24 ARALIK TABLOSU

Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu 27 Aralık 2021: Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu, son durum ne, açıklandı mı?

23 ARALIK TABLOSU

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