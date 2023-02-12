Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 12 Şubat 2023 Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 12 Şubat Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Güzel Günler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Güzel Günler yeni bölüm tarihi ve saati...