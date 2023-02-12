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Haberler Yaşam Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 12.02.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 14:31

Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Show TV'nin sevilen dizisi Güzel Günler bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 12 Şubat 2023 Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Zeynep Çamcı, Olgun Toker'in yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 12 Şubat Show TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Güzel Günler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Güzel Günler yeni bölüm tarihi ve saati...

Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Güzel Günler, Pazar akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler gibi isimleri buluşturan dizi, 12 Şubat Show TV yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken sevilen dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Güzel Günler neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 12 Şubat 2023 Show TV yayın akışı…

Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

12 Şubat 2023 Pazar tarihli Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Güzel Günler dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti.

Buna göre, Güzel Günler dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam Habertürk Ortak Yayın ekranlara gelecek.

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Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güzel Günler dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 14. Yeni bölümünün 19 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

12 ŞUBAT SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Habertürk Ortak Yayın

19.00 Hafta Sonu Ana Haber

20.30 Habertürk Ortak Yayın

Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Setrak'tan yadigar kalan kolyenin, Alya'nın eline geçtiğini öğrenen Selma'nın kalbi bir kez daha kırılmıştır.

Selma'nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun'dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma'yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır.

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