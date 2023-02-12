Güzel Günler bu akşam var mı yok mu, neden yok? Güzel Günler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 12 Şubat Show TV yayın akışı

GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

12 Şubat 2023 Pazar tarihli Show TV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Güzel Günler dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti.

Buna göre, Güzel Günler dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine bu akşam Habertürk Ortak Yayın ekranlara gelecek.