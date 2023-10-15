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Haberler Yaşam İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:06

İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor... Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kentleri günlerdir bombalıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

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İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

İsrail'e ait savaş uçakları, son olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

İsrail'in Gazze'de hedef aldığı bina, saldırı sonrası görüntülendi | Video

İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

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