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İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
12:06
İsrail yeni görüntü paylaştı: Gazze’ye bomba yağmuru!
İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor... Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.