İsrail’in Gazze’de hedef aldığı bina, saldırı sonrası görüntülendi | Video 15.10.2023 | 10:38 İsrail tarafından Gazze’nin Deir al-Balah şehrinde dün 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısının yıkımı görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail-Filistin çatışmalarında 9'uncu güne girilirken, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırıları devam ediyor. Dün Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah şehrinde İsrail ordusunun bir binaya düzenlediği ve 20 kişi hayatını kaybettiği hava saldırısında meydana gelen büyük yıkım görüntülendi. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve çalışmalara bölge halkının da destek verdiği görüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve provakasyonlara tepki olarak başlattığı Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu'na karşılık Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.