İsrail’in Gazze’de hedef aldığı bina, saldırı sonrası görüntülendi | Video
İsrail tarafından Gazze’nin Deir al-Balah şehrinde dün 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırısının yıkımı görüntülendi.
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