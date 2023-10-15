Video Dünya Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video
Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video

Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video

15.10.2023 | 11:09

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

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