Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video
İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
Gazze'de katliam! İsrail saldırısından yeni görüntüler | Video 15.10.2023 | 11:09
02:34
İsrail’in Gazze’de hedef aldığı bina, saldırı sonrası görüntülendi | Video 15.10.2023 | 10:38
00:15
03:01
Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video 14.10.2023 | 17:05
13:49
01:12
Gercüş’te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 14.10.2023 | 15:44
16:32
00:59
00:36
04:19
01:55
İsrail’den gece boyuna Gazze’ye bombardıman: 2 ölü | Video 14.10.2023 | 11:10
02:52
01:07
02:14
36:08
Mescid-i Aksa'da İsrail polisinden gaz bombalı müdahale! | Video 13.10.2023 | 15:08
21:29
09:36
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
01:03