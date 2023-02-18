6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem endişesi yaşayan İstanbul sakinleri, "İstanbul'dan fay hattı geçen ilçeler hangileri, İstanbul deprem risk haritası nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Tarihi boyunca çokça büyük depremler yaratan kadim şehir İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem dizesinin son kuşağında yer alıyor. 1939'dan beri büyük depremler üreten fay hattı, en son 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de depreme sahne olmuştu. Peki, İstanbul deprem risk haritası nasıl? İstanbul diri fay hatları nereden geçiyor? İşte detaylar