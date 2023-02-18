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Haberler Yaşam İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:52

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem endişesi yaşayan İstanbul sakinleri, "İstanbul'dan fay hattı geçen ilçeler hangileri, İstanbul deprem risk haritası nasıl?" sorularına yanıt arıyor. Tarihi boyunca çokça büyük depremler yaratan kadim şehir İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem dizesinin son kuşağında yer alıyor. 1939'dan beri büyük depremler üreten fay hattı, en son 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de depreme sahne olmuştu. Peki, İstanbul deprem risk haritası nasıl? İstanbul diri fay hatları nereden geçiyor? İşte detaylar

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası hakkında araştırmalar sürüyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası deprem farkındalığı yurdun dört bir yanında artarken, megakent sakinleri "İstanbul diri fay hattı geçen ilçeler hangileri, İstanbul'da riskli ilçeler hangileri?" İşte konu hakkında detaylar

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

İSTANBUL DEPREM TARİHİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER ARASINA GİRDİ

İstanbul deprem tarihi son dönemin en çok merak edilenler arasında başı çekti. İstanbul'da birçok küçük sarsıntının dışında 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999'da meydana gelen depremler öne çıktı. Son 500 yılda ise 1509 ve 1766 İstanbul depremleri en yıkıcı felaketler olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ

1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.

Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

1766 İSTANBUL DEPREMİ: KÜÇÜK KIYAMET

1766 İstanbul depremi, Marmara Denizi'nin doğusunda 22 Mayıs 1766 Perşembe sabahı olmuş gerçekleşmiş jeologların ve deprem bilimcilerin ifadesiyle çok büyük bir depremdir.

Bu İstanbul depremi Kocaeli'nden Tekirdağ'a kadar uzanan geniş bir alanda etkili oldu. Marmara kıyılarında Tsunami yarattığı kayıtlara geçen deprem, büyük hasarlara yol açmıştır. 4.000'den fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

İstanbul diri fay hattı ve deprem risk haritası! İstanbul fay hattı geçen ilçeler hangileri? İşte en riskli ilçeler ve semtler!

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

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