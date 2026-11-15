İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı