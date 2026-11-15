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Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:54

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun büyük bir kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Raporda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok şehir için uyarı yapıldı. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi şehirlerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporlarına göre; özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dikkat çekerken, bazı bölgelerde yağışlı hava etkisini sürdürecek.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 17 Kasım Salı günü yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor. Kentte sıcaklığın yaklaşık 18 derece, gece sıcaklığının ise 10 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

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İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

18 Kasım Çarşamba günü ise İstanbul'da sıcaklığın bir miktar yükselerek 19 dereceye ulaşması, gece saatlerinde ise sıcaklığın yaklaşık 12 derece olması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

Haritalarda İstanbul çevresinde yağış ihtimalinin de devam ettiği görülüyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının zaman zaman 40-60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

Bu nedenle özellikle Marmara'da ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklıklarında genel olarak önemli bir değişiklik öngörülmüyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğulu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuzeybatılı rüzgarların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ 4 GÜN

17 Kasım Salı: Yaklaşık 18°C / 10°C, yağışlı-parçalı bulutlu hava
18 Kasım Çarşamba: Yaklaşık 19°C / 12°C, yağışlı hava

19 Kasım Perşembe: Yaklaşık 21°C / 17°C, yağışlı hava

20 Kasım Cuma: Yaklaşık 21°C / 19°C, yağışlı hava

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

İşte önümüzdeki 4 güne ait haritalı hava durumu raporu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

17 Kasım Salı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

18 Kasım Çarşamba

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

19 Kasım Perşembe

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

20 Kasım Cuma

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege'nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İskenderun Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat
İstanbul’da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ #HAVA DURUMU #SAĞANAK

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