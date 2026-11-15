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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat
Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:54
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Önümüzdeki 48 saate dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta yurdun büyük bir kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Raporda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok şehir için uyarı yapıldı. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi şehirlerde sağanak etkili olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...