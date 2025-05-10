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Haberler Yaşam İstanbul'da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 17:29

İstanbul'da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı

İstanbul Beylikdüzü Haramidere'de yağan yağmurdan ve kayganlaşan yoldan dolayı durakta duran metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu 13 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Mustafa KAYA
İstanbul’da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2’si ağır 13 yaralı

Beylikdüzü Haramidere Metrobüs durağında saat 16.00 sıralarında Metrobüsün durakta durduğu sırada havanın yağışlı olmasından dolayı arkadan gelen başka bir metrobüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpması sonucu kaza meydana geldi.

İstanbul’da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2’si ağır 13 yaralı

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video

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İstanbul’da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2’si ağır 13 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul’da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2’si ağır 13 yaralı

Metrobüs kazası sonucu her iki metrobüste bulunan 13 kişi çarpma ve düşme sonucu yaralandı.

Beylikdüzü Haramidere'de metrobüs başka bir metrobüse çarptı! Yaralılar var... | Video

İstanbul’da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2’si ağır 13 yaralı

Yaralılar olay yerinden çevredeki hastaneleRE kaldırıldı. Kazada can kaybının yaşanmadığı bildirildi.