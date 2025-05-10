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İstanbul'da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
Giriş Tarihi: 10.05.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
17:29
İstanbul'da metrobüs faciası: Ortalık savaş alanına döndü!1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
İstanbul Beylikdüzü Haramidere'de yağan yağmurdan ve kayganlaşan yoldan dolayı durakta duran metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu 13 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.