Video Yaşam SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video

SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video

10.05.2025 | 16:19

Son dakika haberi: Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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