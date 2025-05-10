SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video

Son dakika haberi: Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.