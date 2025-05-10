SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video
Son dakika haberi: Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Anne köpeğin kuyuya düşen yavrularına kavuşması yürekleri ısıttı | Video 11.05.2025 | 09:58
02:35
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek | Video 11.05.2025 | 09:58
00:34
Avcılar’da tekmeli yumruklu trafik kavgası kamerada | Video 11.05.2025 | 09:30
02:38
İzmir’de gaz sızıntısı sonrası patlama anları kamerada | Video 11.05.2025 | 09:06
01:03
1-8 Mayıs tarihleri arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi | Video 11.05.2025 | 08:46
01:39
02:46
Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü | Video 11.05.2025 | 08:34
02:13
00:32
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı! | Video 10.05.2025 | 16:19
02:12
Sahte polislerin 3 milyon TL'lik vurgununa gerçek polis engeli | Video 10.05.2025 | 15:43
03:57
06:06
Yokuş aşağı kayan kepçe ortaklığı birbirine kattı: O anlar kamerada | Video 10.05.2025 | 14:53
01:24
00:19
Çanakkale’de otobüs kazası: 8 ölü, çok sayıda yaralı var! | Video 10.05.2025 | 13:38
02:12
Sinop'ta tur otobüsü devrildi: 2'si ağır 18 yaralı | Video 10.05.2025 | 12:56
00:48
Konya Polisinden dolandırıcılara 10 ilde operasyon: 13 tutuklama | Video 10.05.2025 | 12:56
01:42
Adana'da korkunç olay: Çöpten kağıda sarılı insan kafatası çıktı! | Video 10.05.2025 | 11:57
04:00
Kayhanlar suç örgütüne 20 ilde operasyon: 55 tutuklama | Video 10.05.2025 | 11:00
00:36
00:45
MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu | Video 10.05.2025 | 10:31