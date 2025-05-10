Beylikdüzü Haramidere'de metrobüs başka bir metrobüse çarptı! Yaralılar var... | Video

Beylikdüzü Haramidere'de metrobüs öndeki başka bir metrobüse çarptı. Çarpma sonrası yaralıların olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.