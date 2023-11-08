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Haberler Yaşam İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 10:38

İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi yayımlandı. İstanbullulara elektrik sağlayan BEDAŞ ve AYEDAŞ iştirakleri, resmi siteleri üzerinden en az 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beylikdüzü, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Eyüpsultan, Başakşehir, Çatalca ve Fatih gibi ilçeler, kesintiden etkilenecek. Avrupa ve Anadolu yakasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe uzun süreliğine karanlığa gömülecek. 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ve BEDAŞ iletişim numarası üzerinden vatandaşlar hangi ilçede İstanbul'da elektrik kesildi, ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya çalışıyor.

İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırılıyor. Birçok ilçede elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar gelmeyecek. Bakım çalışması ve planlı kesintiler sonucu 10 saate varan kesintiler gerçekleşecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ, yaşanacak kesintileri detaylı şekilde duyurdu. İşte, 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi

İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ VE AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ 8 KASIM 2023

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR sk / FATİH mah ERDOĞAN, FATİH, GIPTA, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, KAYNARCA, NURPERİ, PEYKER, SARAYÖNÜ, TURALP sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEREKET, HAYAT, PETROL, SERVİS, İSTANBUL sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1301., 1302., 1303., 1304., 1366., 1367., 1368., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI, ÜSKÜP sk bölgelerinde 08/11/2023 10:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2234., BANU, BİLGİN, CEM, DEMİR, GÜLTEPE, GÜNDOĞAN, SUNA, ÖZBEY, ÜMİT, İNCİLER sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GALİP, OYMAK, VADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, AYDINLIK, BAHÇE, BANU, BÜLBÜL, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, EMİRHAN, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KORUKENT, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, RESUL, ROTA, RÜZGAR, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÇAMLIBEL, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL, İLHAN, ŞEVKET sk / GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, YAREN, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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