İstanbullular dikkat! Son dakika BEDAŞ duyurdu, 15 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Kasım 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GALİP, OYMAK, VADİ, ŞENAY sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, AYDINLIK, BAHÇE, BANU, BÜLBÜL, BİLGE, DORUK, DİLBER, DİNÇ, EMİRHAN, GAZİLER, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜRKAN, HASAN TAHSİN, KARACA, KARACAOĞLAN, KAZANÇ, KEMAN, KOMŞU, KORUKENT, KUMRU, KÜÇÜK, MODA, MİHRAP, ORDU, RESUL, ROTA, RÜZGAR, SADIK, SUSUZ, SİMİT, SİNCAP, TOMURCUK, TOROS, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YUNUS EMRE, ZEHRA, ÇAMLIBEL, ÖZGE, ÖZTÜRK, İCLAL, İLHAN, ŞEVKET sk / GÜRPINAR mah ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk / DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, BERBER, BOZKIR, DOĞA, DURUSU, ERBERK, ESEN, FIRIN, GÖRGÜ, GÜRPINAR, KEZBAN, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, YAREN, ZARİF, İNÖNÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKDENİZ 1, ANA AYŞE, ATATÜRK 4, BARAN, DÜLGER, FULYA 3, NARGİLE, UMUT 2, ÇELEBİ, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞİRİN 1 sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.