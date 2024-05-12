İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi! Türkiye’nin sıralaması 3 basamak yükseldi: İşte 2024’ün en iyileri

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklanan "Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi"nde Türkiye 3 basamak birden yükseldi. Peki birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi...