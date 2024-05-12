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İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi! Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi: İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
12:02
İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi! Türkiye'nin sıralaması 3 basamak yükseldi: İşte 2024'ün en iyileri
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi açıklandı. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye'nin sıralaması listeye damga vurdu. Türkiye, birçok kriter dikkate alınarak hazırlanan listede 3 basamak birden yükseldi. Peki Türk ordusu 2024 listesinde kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü orduları güncel listesi...