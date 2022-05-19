İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

GÜNDOĞDU MEYDANI'NA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak'ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak'ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca'dan Alsancak'a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca'dan Konak'a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak'tan Alsancak'a gidilebilmektedir.

Bornova'dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak'a varılabilir.

Karşıyaka'dan vapurla, İZBAN ile Alsancak'a varılabilir.

Metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak'a ulaşılabilmektedir.