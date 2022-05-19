İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Fener Alayı'nda konser düzenleniyor. 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konserinde iki kişi yer alacak. Etkinliğe katılmak isteyen binlerce vatandaş İzmir Gündoğdu Meydanı konserinde kim var, Gündoğdu Meydanı nerede, konser saat kaçta ve bedava mı sorusuna yanıt arıyor. 19 Mayıs Perşembe günü ise ünlü rock yıldızı Teoman konser vereceği biliniyor. Peki İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs 2022 İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?