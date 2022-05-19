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Haberler Yaşam İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 18:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 18:04

İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir Fener Alayı'nda konser düzenleniyor. 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konserinde iki kişi yer alacak. Etkinliğe katılmak isteyen binlerce vatandaş İzmir Gündoğdu Meydanı konserinde kim var, Gündoğdu Meydanı nerede, konser saat kaçta ve bedava mı sorusuna yanıt arıyor. 19 Mayıs Perşembe günü ise ünlü rock yıldızı Teoman konser vereceği biliniyor. Peki İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs 2022 İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

İzmir Fener Alayı saat kaçta, konser nerede ve kim var sorusuna yanıt aranıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik düzenliyor. 19 Mayıs günü sabah 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başlayan etkinlikler gün boyu devam ediyor. Konser alanına katılacak ünlü isim ziyaretçilerine müzik ziyafeti yaşatacak. Peki İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs 2022 İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

İZMİR FENER ALAYI SAAT KAÇTA?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs günü sabah 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

İZMİR FENER ALAYI KONSERİNDE KİM VAR?

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin tanınan ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahne alacak.

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İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

Bulunduğu yer: Cumhuriyet Myd.

Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

İzmir Fener Alayı saat kaçta? 19 Mayıs İzmir Gündoğdu Meydanı konseri nerede, kim var, bedava mı?

GÜNDOĞDU MEYDANI'NA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak'ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak'ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca'dan Alsancak'a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca'dan Konak'a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak'tan Alsancak'a gidilebilmektedir.

Bornova'dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak'a varılabilir.

Karşıyaka'dan vapurla, İZBAN ile Alsancak'a varılabilir.

Metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak'a ulaşılabilmektedir.

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