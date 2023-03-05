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Haberler Yaşam İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini
Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:21

İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

Kahramanmaraş depreminin ardından akıllara İzmir'de deprem olur mu sorusunu akıllara getirdi. Daha önce İzmir'de 30 Ekim 2020'de tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 16 saniye süren 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıktığı binalar çok fazla kişiye mezar olmuştu. Tekrardan deprem olup olmayacağına ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi tahmini açıklaması geldi. Peki İzmir'de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak?

İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 117 kişinin acısı yüreklerden silinemedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurtta deprem paniği başlattı. Fay hattı üzerinde olan kentlerde ise konuya ilişkin incelemeler var. Peki İzmir'de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? İşte, Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi tahmini açıklaması

İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

İZMİR DEPREMİ! ( 30 EKİM 2020)

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) uzmanlarının imzasını taşıyan rapora göre, 30 Ekim saat 14,51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası Körfezi açıklarında, Doğanbey Mahallesi'nden yaklaşık 23 kilometre güneyde Ege Denizi'nde yaşandı.

Özellikle Bayraklı ilçesini vuran depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı.

İzmir'in tüm ilçelerini ve çevre illeri sarsan deprem, hafızalara yıkılmış binalar, enkazın altından saatler sonra kurtarılan Ayda, Elif, İnci gibi umudun simgesi haline gelen çocuklarla kazındı.

Depremin ardından hayatta kalanların umudunu ve yitirilenlerin acısını paylaşmak için Türkiye'nin her yerinden yardıma koşan gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurum görevlilerinin canla başla çalışması da unutulmadı.

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İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

SIRADA İZMİR VAR!

Prof. Dr. Görür, Kahramanmaraş depremi sonrası dikkatleri İzmir'e çekti. Açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım.

Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım.

İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin.

Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.

İzmir’de deprem bekleniyor mu, ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir depremi tahmini

İZMİR DEPREM RİSKİ OLAN SEMTLER

İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ gibi ilçeleri deprem riski yüksek olan yerler olarak uzmanlar tarafından gösterilmektedir.

TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor.

Projenin 4 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Zafer Akçığ, 4'ten büyük depremleri tespit etmeye başladıklarını, elde edilecek sonuçların 3 yıl sonra rapor halinde resmi kurumlara verileceğini vurguladı. Araştırma alanındaki depremleri kayıt altına almakla kalmadıklarını söyleyen Akçığ, suni depremler de yarattıklarını ve inceleme yaptıklarını ifade etti.

Dünyada deprem açısından en riskli 20 yer arasında İstanbul ve İzmir'in yer aldığını bildiren Akçığ, "İstanbul'da dış kaynaklı deprem incelemesi yapılıyor ama İzmir'deki yerli kaynak kullanılarak yapılan en büyük inceleme olacak" diye konuştu.

HANGİ BÖLGEDE NE KADAR HASAR OLUŞUR?

Projenin ana hedefinin deprem tarihini belirlemek olmadığını kaydeden Zafer Akçığ, ilk amaçlarının İzmir merkez, Aliağa ve Menemen'i yıkılmaktan kurtarmak olduğunu söyledi:

Araştırma bölgesinde meydana gelebilecek herhangi büyüklükteki bir depremin yaratacağı hasarı tespit etmek istediklerine dikkati çeken Akçığ, şöyle konuştu: "Depremin tarihini tahmin edemeyeceğiz ama elde ettiğimiz veriler zaman içinde tarihi tahmin etmeye yönelik çalışmalarda da kullanılabilir. Seferihisar'da 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, Bayraklı Manavkuyu'daki 300 binada hasara yol açabiliyor. Hangi depremin hangi bölgede ne kadar hasar verebileceğini ortaya koymaya çalışacağız. Buna göre yeni kent planları yapılabilir."

EN RİSKLİ SEMTLER

Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten Akçığ,

Kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar,

En güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söyledi.

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