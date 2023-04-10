Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Tarihi projede İlk Evim Arsa kuraları 3. Etap ile devam ediyor. Nisan ayı boyunca gerçekleşecek TOKİ arsa kura takvimi yayınlandı. Takvime göre, 10 Nisan Pazartesi bugün Kahramanmaraş'ta 910, Gaziantep'te ise 470 olmak üzere toplam 1520 müstakil arsanın hak sahibi belirlenecek. Başvuru sahipleri, arsa sahibi olup olmadığını TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile öğrenilebilecek. Canlı yayın sonrası TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 10 Nisan 2023 Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…