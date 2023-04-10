Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi canlı izle 2023: Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İlk Evim Arsa kuraları için yeni tarihler belli oldu. 3. etap TOKİ arsa kura takvimine göre, 10 Nisan Pazartesi bugün Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş Andırın, Elbistan, Göksun ilçelerinde 910, Gaziantep Oğuzeli ilçesinde ise 470 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Kuralar TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek. TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kuraları saat kaçta çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, 10 Nisan 2023 Kahramanmaraş ve Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…