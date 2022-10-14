Emekli promosyon son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların emekli maaş promosyonu yarışı başladı. Yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon tutarlarını ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar artırdı. Kamu bankaları bu yarışta geri planda kalınca konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. SGK, promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyerek kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği ücreti de açıkladı. Peki, Kamu bankaları emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekli promosyon ücretleri…