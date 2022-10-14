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Giriş Tarihi: 14.10.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 12:01

Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların emekli maaş promosyonu yarışı başladı. Yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon tutarlarını ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar artırdı. Kamu bankaları bu yarışta geri planda kalınca konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. SGK, promosyon miktarı için asgari tutarları belirleyerek kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği ücreti de açıkladı. Peki, Kamu bankaları emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Emekli promosyon ücretleri milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Temmuz zammı sonrası özel bankalar, promosyon yarışına girerken kamu bankaları bu yarışta geride kaldı. Promosyon tutarları, ek ödemelerle 10 bin TL'ye ulaşırken kamu bankaları en fazla 750 TL ödeme yapıyordu. Maaşını kamu bankalarından alan milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrası promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oluyor. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Kamu bankalarının emekli maaş promosyonu ücretleri de yükseldi. Peki, Emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Hangi kamu bankası ne kadar emekli promosyon veriyor, kaç TL? İşte 2022 banka banka güncel emekli promosyon ücretleri

Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU NETLEŞTİ!

Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. SGK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

İşte SGK'nın milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon açıklaması...

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Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Kamu bankaları ne kadar emekli promosyon veriyor, nasıl alınır? 2022 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? SGK duyurdu!

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamu bankaları emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL? 2022 SGK kararı sonrası güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

İŞTE ANLAŞMALI BANKALAR

1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

5- Türkiye İş Bankası A.Ş.

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