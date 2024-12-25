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Haberler Yaşam İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: "O tarihe kadar..."
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:48

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: "O tarihe kadar..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını duyurdu. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için heyecanla beklenen kar yağışıyla ilgili ilk tahminler paylaşıldı. Uzmanlar, sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirterek "Atkı ve berelerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu. Peki, Kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, Meteorolojik verilere göre son durum...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: O tarihe kadar...

Kış mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama geldi. İstanbul'da kar yağışı ihtimali güçlenirken, uzmanlar soğuk hava dalgasına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, ilk karın ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar var mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: O tarihe kadar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK, YILBAŞINDA KAR VAR MI?

Haftalık Hava Tahmini (25 - 31 Aralık 2024)

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: O tarihe kadar...

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: O tarihe kadar...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: O tarihe kadar...

UZMANLAR AÇIKLADI! CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Uzman görüşlerine göre Cuma Günü kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek. Bugün, yarın sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyredecek. Cuma ve hafa sonu sıcaklık batıda ortalamanın altına inecek. Trakya'da Kütahya, Balıkesir, Doğu Anadolu'da kar yağışı olacak. Pazartesi Bolu, Ankara'da da kar var. İstanbul bugün yağmurlu 14, hafta sonu yağmurlu 8 C. İzmir Antalya yağmurlu 16, Ankara yağmurlu 11, Pazartesi karla karışık yağmurlu ve kar olabilir.

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