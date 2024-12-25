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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: "O tarihe kadar..."
Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
12:48
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji açıkladı: "O tarihe kadar..."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını duyurdu. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için heyecanla beklenen kar yağışıyla ilgili ilk tahminler paylaşıldı. Uzmanlar, sıcaklıkların ciddi şekilde düşeceğini belirterek "Atkı ve berelerinizi hazırlayın" uyarısında bulundu. Peki, Kar ne zaman yağacak, yılbaşında kar var mı? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, Meteorolojik verilere göre son durum...