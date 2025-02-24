Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Laçin'in bağışlanan karaciğeri Malatya'da, bir böbreği Mersin'de ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.