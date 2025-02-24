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Haberler Yaşam Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 14:43

Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

Türkiye'yi yasa boğan olay Mersin'de yaşanmıştı. Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İşte soruşturmanın detayları…

DHA
Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca 2024 yılının Aralık ayında Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Akyol'a, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarptı. Kazada Laçin Akyol, ağır yaralandı.

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Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Laçin'in bağışlanan karaciğeri Malatya'da, bir böbreği Mersin'de ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

Akyol'un hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan sürücü İbrahim Halil Çabalar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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