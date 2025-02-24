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Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
14:43
Keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olmuştu: İstenen ceza açıklandı!
Türkiye'yi yasa boğan olay Mersin'de yaşanmıştı. Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İşte soruşturmanın detayları…