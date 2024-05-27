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Haberler Yaşam KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 27.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 09:46

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa suredir. 3 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminde nazil olduğu belirtilse de Medine döneminde indiğine dair de rivayetler bulunmaktadır. Adını ilk ayette yer alan ''Kevser'' kelimesinden almıştır. Namazlarda en sık okunan surelerden birisi olan Kevser Suresi, ezberlenmesi en kolay suredir. Kevser Suresi okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve faziletlerine dair tüm bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Kevser Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve 3 ayetten oluşmuştur. Medine döneminde indiğine dair de rivayetler bulunan bu sure aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa suredir. Surede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmiştir. Kevser, kelime olarak çok hayır ve bereket anlamını taşır. İşte, Kevser Suresi okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

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KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

KEVSER SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

KEVSER SURESİ TEFSİRİ

Kevser sûresinin ilk âyeti Hz. Peygamber'e kevser verildiğini ifade etmektedir. Kevser kelimesi sözlükte sıfat olarak "çok, pek çok", isim olarak da "iyilik ve hayır" anlamına gelir. Peygamber'e bahşedildiği belirtilen kevserin ne olduğu konusunda geniş açıklamalar vardır. Hadislerde kevser Allah'ın Resûl-i Ekrem'e vermeyi vaad ettiği cennette bir ırmak olarak anılmış ve onun özellikleri hakkında geniş tasvirlere yer verilmiştir. Yine hadis kaynaklarında tasvir edilen cennetteki havzın da kevserin bir uzantısı olup kevser adıyla anıldığı ifade edilmiştir (bk. HAVZ-ı KEVSER). Diğer taraftan âlimler, kevserin sözlük anlamı yanında İbn Abbas'ın hadislerdeki kevseri Allah'ın peygamberine verdiği hayırlardan sadece biri olarak anmasından hareketle (Buhârî, "Riḳāḳ", 53) onu nübüvvet, Kur'ân-ı Kerîm, İslâm dini, İslâm âlimleri, ümmetinin çokluğu, güzel ahlâk, ilim, şefaat hakkı, dualarının makbul olması gibi Resûl-i Ekrem'in nâil olduğu mânevî lutuflar olarak da yorumlamışlardır (Taberî, XXX, 208-209; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 124-128).

KEVSER SURESİ OKUNUŞU, Kevser Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Sûrenin 2. âyetinde rab için namaz kılınıp "nahr" yapılması emredilmektedir. Müfessirler, buradaki namazın farz namazlar yahut kurban bayramı namazı veya genel anlamda namaz olduğunu, sözlükte "göğüs hizasına getirmek, boğazlamak; göğsün boyun tarafına gelen boğaz çukuru" anlamına gelen nahrın da kurban kesmek yahut daha zayıf bir ihtimalle namazda elleri bağlamak veya namaza başlarken elleri kaldırıp tekbir getirmek olabileceğini belirtmişlerdir. Âyetin bu anlamlara işaret ettiği düşünülebilirse de bağlamı dikkate alındığında burada Peygamber'den, kendisine bahşedilen hayırlar karşılığında bütün şükür biçimlerini kapsayan namaz ve kurban ibadetlerini yerine getirmesinin istendiğini söylemek daha uygun görünmektedir (Fahreddin er-Râzî, XXXII, 119-128; Elmalılı, IX, 6193-6208).

3. âyet, asıl soyu kesik olanın Peygamber'e kin besleyip ona dil uzatan kimse olduğunu belirtir. Allah, Hz. Muhammed'e erkek çocuklar vermiş, fakat bu çocukların vefat etmesi onun son peygamber olması, hilâfetin de ümmetin tercihine bırakılması gibi birtakım hayırlı sonuçlar doğurmuştur. Ayrıca neslinin devam etmeyeceğini söyleyen düşmanları yok olup giderken onun soyu kızı Fâtıma ile devam ettiği gibi kendisine inanan ümmeti de büyük sayılara ulaşmıştır.

Müfessirler, namazı ciddiye almamanın veya namazda gösteriş yapmanın ve cimriliğin yerildiği Mâûn sûresinden sonra mushafta yer alan Kevser sûresinin, verdiği nimetler karşılığında yalnız Allah için namaz kılmaya ve kurban kesmeye dikkat çekmesi sebebiyle Mâûn sûresinin bir tür mukabili olduğunu söylemişlerdir. Şam'da Emeviyye Camii'nde ikindi namazından sonra Kevser sûresinden Kur'an'ın sonuna kadar olan sûrelerin okunduğu, daha çok ezberi iyi olmayanlarla çocukların katıldığı kıraat halkasına Kevseriyye denirdi

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