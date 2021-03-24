Video Yaşam Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku

Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku

Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku
24.03.2021 | 13:21

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Kevser Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir! 'Kevser Suresi'nin pek çok fazileti vardır! İşte Kevser Suresi'nin Arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe meali...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KEVSER SURESİ NASIL OKUNUR?

Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm

İnnâ a'taynâ kelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şânieke hüvel'ebter.

Kevser Suresi'nin Tükçe anlamı :Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

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