Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:26

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 14 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Oda isimli dizinin yeni bölümünün bu akşam yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu nedeniyle konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. 14 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışına göre dizinin yayın gününde bu akşam Masterchef büyük finali ekranlara taşınacak. Öte yandan "14 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı ile Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisinin gelecek hafta ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Tv8 yayın akışı ile Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Ekranlarda başladığı günden bu yana dikkat çeken konusuyla adından söz ettiren yapımla ilgili olarak "14 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı ile Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 14 Ocak 2022 Tv8 yayın akışı ile Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi ve detaylar...

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KIRMIZI ODA YOK MU?

Tv8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda bu akşam ekranlara gelmeyecek. Tv8 yayın akışına göre; bu akşam dizinin yerine Masterchef gelecek. Program final bölümüyle ekranlarda olacak.

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünü gelecek hafta yayınlaması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

Kırmızı Oda bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak 2022 tarihli Tv8 yayın akışı bu hafta bugün Kırmızı Oda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizi 4 Eylül 2020 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başladı.

SON DAKİKA