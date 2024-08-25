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Giriş Tarihi: 25.08.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:47

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram türündeki dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimler paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapımın üçüncü sezonu kadroya dahil olan sürpriz oyuncuların yanı sıra yeni sezon öncesi ayrılıklar da konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ekran macerasına 3. sezonu ile devam edecek. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan yeni oyuncular ve diziden ayrılanlarla birlikte 3. sezonunda hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONU NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftalarında yayınlanması planlanıyor.

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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