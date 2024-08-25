KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Giriş Tarihi: 25.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
13:47
Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Cuma günleri seyircisi ile buluşan dram türündeki dizinin başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimler paylaşıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapımın üçüncü sezonu kadroya dahil olan sürpriz oyuncuların yanı sıra yeni sezon öncesi ayrılıklar da konuşuluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı? İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi…