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Haberler Yaşam Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 04.06.2024 00:09 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 00:10

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle" araştırmalarına başlandı. TRT 1 ekranlarının tarih konulu dizisi, izleyenleri tarih zevki yaşatırken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Selahaddin'in zaferleri ve mücadelesi devam ederken Karategin'in vurulmasıyla eline büyük bir koz geçen Bernard'ın yeni hedefi ne olacaktır? Peki, bundan sonra neler olacak? Selahaddin Eyyubi 28. bölüm fragmanı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

TRT1 ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 22 Nisan Pazartesi akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Selahaddin'in bir sonraki hamlesi ne olacak İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=_MvWwLYHqC0

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 27. BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=KM6Cc4H8lGU&t=36s

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYUUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Karategin ve beyleri kurtarmayı başarmış fakat Karategin son anda beklenmeyen biri tarafından ihanete uğramış ve vurulup uçurumdan düşmüştür. Selahaddin, Karategin'i vuranların peşinden giderken Bernard da vakit kaybetmeden harekete geçer. Amacı Karategin'i vuranı Selahaddin'den önce bulmaktır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sezon finali fragmanı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. fragmanı izle ekranı

Haçlıların elinden Selahaddin sayesinde kurtulduklarını bilmeden kaçan beyler ise Arslanşah ile karşılaşır. Arslanşah onlar için geldiğini söyleyerek beyler üzerinde bir etki yaratmaya çalışır. Selahaddin'in planı neticesinde Turanşah'ın Gazze'yi almasını da öne sürerek onları Zengilere karşı kışkırtma yoluna gider. Ayrıca Arslanşah yeğeni Temur'a vurdurttuğu Karategin'in ölümünde de Selahaddin ve Sultan Nureddin'in hatası olduğunu söyleyerek Böri Ahalisinin desteğini de arkasına alır.

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