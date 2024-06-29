LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.