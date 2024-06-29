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Haberler Yaşam LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 22:33

LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS sınav sonuçları 28 Haziran 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr adresinden ilan edildi. LGS tercih robotuna göre lise tercih süreci başlıyor. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? Lise tercihleri ne zaman başlayacak? Lise tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercihler nereden yapılır? İşte, detaylar…

LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2024 Yılı "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"

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LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS TERCİHLERİ NASIL ALINACAK?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

TERCİH SÜRECİ EBEVEYN KILAVUZU

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kılavuzda, tercih süreci, lise türleri, nakil işlemleri ve yerleştirmelere ilişkin bilgiler ile sıkça sorulan sorular ve öneriler gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Aynı zamanda tercih kontrol listesi, okul türleri ve yerleştirme detaylarına da kılavuzdan ulaşılabiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL OLACAK?

Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.

Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.

Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.

Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

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