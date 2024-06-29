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LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Giriş Tarihi: 29.06.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
22:33
LGS TERCİH ROBOTU 2024 E OKUL || Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler Puana göre lise sorgulama nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Peki, LGS tercih robotuna göre puana göre lise sorgulama nasıl yapılır?