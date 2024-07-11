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Haberler Yaşam LGS tercih sonuç tarihi: “MEB açıkladı!” LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 07:55

LGS tercih sonuç tarihi: “MEB açıkladı!” LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LGS tercih sonuçları 2024 tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmamhatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. MEB LGS tercihleri ne zaman bitecek sorusu da araştırılıyor. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...

LGS tercih sonuç tarihi: MEB açıkladı! LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LGS lise tercih sonuçları açıklandı mı, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Yerel ve Merkezi yerleştirmeye ek olarak Pansiyonlu okulların da tercih edilebildiği LGS tercihlerinin ne zaman biteceği de araştırılıyor. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS tercih sonuç tarihi: MEB açıkladı! LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.
Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS tercih sonuç tarihi: MEB açıkladı! LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek.
LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS tercih sonuç tarihi: MEB açıkladı! LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuç tarihi: MEB açıkladı! LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?

LGS TERCİH TAKVİMİ 2024
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen

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