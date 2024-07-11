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LGS tercih sonuç tarihi: “MEB açıkladı!” LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:55
LGS tercih sonuç tarihi: “MEB açıkladı!” LGS tercihleri en zaman bitecek, hangi tarihte açıklanacak, nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları 2024 tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmamhatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. MEB LGS tercihleri ne zaman bitecek sorusu da araştırılıyor. İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama tarihi 2024...