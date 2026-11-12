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'Luminol' tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!
Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 11:40
'Luminol' tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!
Cinayet ve faili meçhul olayların aydınlatılmasında kullanılan lüminol incelemesi, suçluların yok etmeye çalıştığı delilleri yeniden ortaya çıkarıyor. Duvarlardan zemine, araçlardan eşyalara kadar pek çok yüzeye uygulanan özel kimyasal, gözle görülmeyen kan izlerinin karanlık ortamda belirginleşmesini sağlıyor. Peki, Luminol inceleme nedir, nasıl yapılır? İşte suçluların korkulu rüyası…