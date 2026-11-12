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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 11:40

'Luminol' tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Cinayet ve faili meçhul olayların aydınlatılmasında kullanılan lüminol incelemesi, suçluların yok etmeye çalıştığı delilleri yeniden ortaya çıkarıyor. Duvarlardan zemine, araçlardan eşyalara kadar pek çok yüzeye uygulanan özel kimyasal, gözle görülmeyen kan izlerinin karanlık ortamda belirginleşmesini sağlıyor. Peki, Luminol inceleme nedir, nasıl yapılır? İşte suçluların korkulu rüyası…

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’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Cinayet ve şüpheli ölüm soruşturmalarında olay yeri inceleme ekiplerinin başvurduğu yöntemlerden biri olan lüminol incelemesi, suç delillerinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle suçluların kan izlerini temizlemek amacıyla yıkadığı veya değiştirdiği yüzeylerde uygulanan yöntem, çıplak gözle fark edilemeyen kan kalıntılarının tespit edilmesine yardımcı oluyor.

’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

KARANLIK ORTAMDA UYGULANIYOR

Lüminol incelemesinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle inceleme yapılacak ortamın tamamen karartılması gerekiyor. Olay yeri inceleme ekipleri, özel kimyasalı şüpheli yüzeylere uygulayarak gözle görülmeyen kan izlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kimyasalın kanla tepkimeye girmesi sonucunda karanlık ortamda ışıldama meydana geliyor.

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’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Zemin, duvar, fayans, parke, araç ve eşya gibi farklı yüzeylerde gerçekleştirilebilen bu işlem, suçluların temizleyerek ortadan kaldırmaya çalıştığı izlerin tespit edilmesinde kullanılıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

ORTAYA ÇIKAN İZLERDEN DNA ÖRNEĞİ ALINIYOR

Lüminol uygulamasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, belirlenen bölgelerden özel örnekler alıyor. Adli tıp uzmanlarının aktardığı bilgilere göre bu örnekler, DNA incelemesi yapılmak üzere biyoloji inceleme laboratuvarına gönderiliyor.

’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Böylece yüzeyde kalan kan izlerinin incelenmesi ve soruşturma açısından önemli olabilecek biyolojik bulguların değerlendirilmesi mümkün oluyor.

’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

KANIN NASIL TEMİZLENDİĞİNİ BİLE SÖYLÜYOR

A Haber'den Ramazan Almaçayır'ın haberine göre Lüminol incelemesi yalnızca kan izlerinin tespit edilmesini sağlamıyor. Elde edilen bulgular, kanın bulunduğu alan ve temizlenme biçimi hakkında da önemli ipuçları sunabiliyor. Kan lekesi model analiziyle birlikte değerlendirilen izler, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabiliyor.

’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

FAYANSLARI DEĞİŞTİRİP DUVARLARI YIKASALAR BİLE KAÇAMAYACAKLAR

Özellikle suç delillerini ortadan kaldırmak amacıyla duvarların yeniden fayansla kaplanması, zeminlerin değiştirilmesi veya yüzeylerin defalarca yıkanması gibi girişimlere rağmen geride kalan izlerin araştırılması, olay yeri inceleme çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Zahmetli ve dikkat gerektiren bu çalışma, teknolojik imkanlar ve uzman ekiplerin deneyimiyle birleştiğinde faili meçhul olayların aydınlatılmasında önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör

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