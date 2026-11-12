’Luminol’ tekniğiyle hiçbir delil gölgede kalmayacak! Fayansları değiştirseler bile kaçamayacaklar: İşte suçluların korkulu rüyası!

Cinayet ve şüpheli ölüm soruşturmalarında olay yeri inceleme ekiplerinin başvurduğu yöntemlerden biri olan lüminol incelemesi, suç delillerinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle suçluların kan izlerini temizlemek amacıyla yıkadığı veya değiştirdiği yüzeylerde uygulanan yöntem, çıplak gözle fark edilemeyen kan kalıntılarının tespit edilmesine yardımcı oluyor.