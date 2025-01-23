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Haberler Yaşam Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:41

Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranlarının açıklanmasının ardından gözler maaş farklarına çevrildi. Memur aylıkları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödeniyor. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, 2025 maaş ödeme takvimi!

Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

2025 yılı ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, gözler zamlı maaşların ödeme takvimine çevrildi. Maaşların ödenmeye başlanısının ardından, maaş farklarının da ne zaman hesaplara geçeceği merak edildi. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

2025 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

2025 yılı emekli ve memur maaşları netleşti. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için emeklilere toplamda %15,75 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

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Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu.

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

Maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 14 günlük memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL'den 24.082 TL'ye yükselecek.

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