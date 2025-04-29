MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracılar için kira artış miktarının belirlenmesinde önemli bir etken oluşturuyor. Kira artışı, son 12 aylık dönemdeki TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Mayıs ayında yapılacak kira artış oranı için ise gözler, bu verilerin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte konu ile ilişkin detaylar...