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Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:37

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre kira zam oranı yüzde 51,26 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayına ait kira artış oranı ise, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Peki kira artış yüzdesi ne zaman açıklanacak?

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, ev sahipleri ve kiracılar için kira artış miktarının belirlenmesinde önemli bir etken oluşturuyor. Kira artışı, son 12 aylık dönemdeki TÜFE oranına göre hesaplanıyor. Mayıs ayında yapılacak kira artış oranı için ise gözler, bu verilerin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte konu ile ilişkin detaylar...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 Mayıs ayında kira zammı oranı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belirlenmiş olacak. TÜİK, Nisan ayına ait enflasyon rakamlarını 5 Mayıs'ta saat 10:00'da duyuracak. Bu açıklama, kira zammı oranının hesaplanmasında temel veri olacak.

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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında kira artışlarına ilişkin üst sınır, yüzde 51,26 olarak belirlenmişti. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Mart ayında açıklanan enflasyon oranlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,46 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,88 oranında yükseldi. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, üretici fiyatlarında ise yüzde 23,5 olarak kaydedildi.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Mart 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda, tüketici fiyatları %51,26, yurt içi üretici fiyatları ise %35,23 oranında artış göstermiştir.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?