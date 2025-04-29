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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
17:37
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI: 2025 TÜİK verileri ile Mayıs kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre kira zam oranı yüzde 51,26 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayına ait kira artış oranı ise, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Peki kira artış yüzdesi ne zaman açıklanacak?