Haberler Yaşam Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:52

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri ile korkutmaya devam ediyor. İngiltere'de başlayan ve ateşli bir hastalıkla birlikte vücutta kabarcıklar meydana getiren maymun çiçeği hastalığı tedavi yöntemleri arama geçmişlerinde yerini aldı. İngiltere ardından pek çok ülkeye sıçrayarak hızla yayılan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sorusunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı! Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, tedavisi ya da aşısı var mı? İşte Monkeypox hastalığı hakkında merak edilenler…