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Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:52

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri ile korkutmaya devam ediyor. İngiltere'de başlayan ve ateşli bir hastalıkla birlikte vücutta kabarcıklar meydana getiren maymun çiçeği hastalığı tedavi yöntemleri arama geçmişlerinde yerini aldı. İngiltere ardından pek çok ülkeye sıçrayarak hızla yayılan maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sorusunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı! Peki, Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, tedavisi ya da aşısı var mı? İşte Monkeypox hastalığı hakkında merak edilenler…

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Henüz koronavirüs pandemisi yeni yeni etkilerini azaltırken yeni bir virüs dünyayı ele geçiriyor. Monkeypox adı verilen Maymun çiçeği virüsü belirtileri ile Dünyanın dört bir yanında insanları korkutuyor. Bununla birlikte Türkiye'de sorulmaya başlandı: Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, tedavisi var mı? Tüm bu sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıtlandı. Peki, maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü, öldürüyor mu? İşte dünyadan ve Türkiye'den son dakika bilgileri…

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır.

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Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak insanda 1970 yılında tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüsün iki farklı genetik grubu bulunuyor. Buna göre insanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalığın kuluçka süresi de denilen enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-13 gün olarak belirlendi. Ancak 5-21 gün olarak da değişebiliyor.

Maymun çiçeği virüsü belirtileri şöyle seyrediyor:

Maymun Çiçeği Virüsü nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü, öldürüyor mu?

Hastalığın belirtileri iki döneme ayrılabilir:

- Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir.

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