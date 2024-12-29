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MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
13:14
MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi başvuruları MEBBİS üzerinden devam ederken eğitim programlarıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre eğitim programlarına 25 Aralık 2024 tarihinde başvurular başladı. Sertifikalar 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren düzenlenecek. Eğitim programları ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek, başvurular nasıl yapılır? İşte, MEBBİS başvuru ekranı ve detaylar