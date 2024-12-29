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Haberler Yaşam MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:14

MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi başvuruları MEBBİS üzerinden devam ederken eğitim programlarıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre eğitim programlarına 25 Aralık 2024 tarihinde başvurular başladı. Sertifikalar 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren düzenlenecek. Eğitim programları ÖBA üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek, başvurular nasıl yapılır? İşte, MEBBİS başvuru ekranı ve detaylar

MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

MEBBİS uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularıyla ilgili detaylar araştırılırken ÖBA eğitim ekranı da gündeme geliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvurular, 1 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Peki, uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvurusu nereden yapılır? İşte ÖBA eğitim detayları

MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.


UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

MEBBİS Uzman ve başöğretmenlik başvurusu: Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimi nasıl olacak, sertifikalar ne zaman?

UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

1. Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

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