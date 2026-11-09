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Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:33

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; Ankara'nın da aralarında bulunduğu 10 ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Son dakika haberleri: Kasım ayıyla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son raporda da Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Kar beklenen iller şu şekilde:

Eskişehir, Bolu,

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Ankara, Çankırı,

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Kırıkkale, Kırşehir,

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Nevşehir, Kayseri,

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

Aksaray, Niğde.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

İşte 10 Kasım Salı gününe ait haritalı hava durumu raporu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Pazartesi) saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın merkez ve batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 5°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın bölgenin güney ve batısının aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KONYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

NEVŞEHİR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı: Ankara dahil 10 il için kar yağışı uyarısı!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #METEOROLOJİ #KAR YAĞIŞI

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