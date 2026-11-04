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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! (İşte kar beklenen iller)
Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:26
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! (İşte kar beklenen iller)
Pastırma sıcakları yerini dondurucu soğuklara bırakıyor! Meteoroloji (MGM) kritik hava durumu haritasını yayınladı: Önce sarı ve turuncu kodlu şiddetli fırtına vuracak, pazar günü ise sıcaklıklar çakılarak yerini lapa lapa kara bırakacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planları iptal; peki kar hangi illere yağacak? İşte detaylı hava durumu...