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Haberler Galeri Yaşam Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! (İşte kar beklenen iller)
Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:26

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! (İşte kar beklenen iller)

Pastırma sıcakları yerini dondurucu soğuklara bırakıyor! Meteoroloji (MGM) kritik hava durumu haritasını yayınladı: Önce sarı ve turuncu kodlu şiddetli fırtına vuracak, pazar günü ise sıcaklıklar çakılarak yerini lapa lapa kara bırakacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu planları iptal; peki kar hangi illere yağacak? İşte detaylı hava durumu...

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

Pastırma sıcaklarına veda ediyor, kışın en dondurucu yüzüyle tanışıyoruz! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), peş peşe yayınladığı son dakika hava durumu haritalarıyla Türkiye için adeta alarm durumuna geçti. Hafta ortasında yurdu esir alacak olan şiddetli fırtına ve sağanak, pazar günü sıcaklıkların aniden çakılmasıyla birlikte yerini lapa lapa kar yağışına bırakacak.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

Hafta sonu için yapılan tüm planları iptal ettirecek bu keskin sistem değişikliğinde, kritik bölgeler için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu sel ve çatı uçması uyarıları geçildi. Kışlık montların dolaplardan apar topar çıkacağı o gün geldi.

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Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: FIRTINA VE SAĞANAK HANGİ BÖLGELERİ VURACAK?

Özellikle Marmara ve Kuzey Ege'de yaşayanlar güne temkinli başlamalı. Sabah saatlerinden itibaren rüzgarın hızının 50-70 km/saate ulaşması beklenirken, gün boyu etkisini artıracak kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Çarşamba günü öğle ve akşam saatlerinde şiddetli yağış dalgası Marmara'dan Karadeniz kıyılarına ve İç Anadolu'nun batısına doğru yayılım gösterecek. Rüzgarın hamleli esişi nedeniyle şemsiyelerin pek işe yaramayacağı bu saatlerde, su baskınlarına ve çatı uçmalarına karşı tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

HAFTA SONU PLANI YAPANLARA KÖTÜ HABER: SICAKLIKLAR ÇAKILACAK, KAR O İLLERE İNİYOR!

Hafta ortasındaki yağmurlu ve rüzgarlı havanın ardından asıl büyük sürpriz pazar günü yaşanacak. Yurt genelinde sıcaklıklar adeta çakılırken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri beyaz örtüyle kaplanacak. Pazar günü Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Erzurum gibi illerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor; gece sıcaklıkları ise sıfırın altına kadar gerileyecek. İstanbul ve çevrelerinde ise sıcaklıklar 11 derecelere kadar düşerek tam bir kış havası yaşatacak. Kışlıkları dolaptan çıkarmanın tam vakti geldi.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Megakent İstanbul'da çarşamba günü 17 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek olan hava, saatte 50-70 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hafta sonuna doğru hızla soğuyarak pazar günü 11 dereceye kadar düşecek. İzmir'de hafta ortasında 20 derece civarında seyreden sıcaklıklar ve yer yer etkili olan gök gürültülü sağanaklar, hafta sonu yerini çok bulutlu ve 15 derecelik serin bir havaya bırakacak.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

Başkent Ankara ise kışa en hızlı ve sert giriş yapan büyükşehrimiz oluyor; çarşamba günü 18 dereceyle başlayan süreç, pazar günü yerini 7 dereceye ve lapa lapa kar yağışına bırakırken, gece sıcaklıkları başkentte sıfır dereceyi görecek.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI: RİSKLİ BÖLGELER NERESİ?

MGM'nin yayınladığı risk haritası, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Marmara'nın geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyıları için sarı kodlu uyarı verilirken, Doğu Akdeniz'de Adana ve Hatay çevreleri için çok daha tehlikeli olan turuncu kodlu alarm verilmiş durumda. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı anlık hava durumu bildirimlerini yakından takip etmesi hayati önem taşıyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

MGM GÜNCEL HARİTAYI PAYLAŞTI! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL?

4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA

Yurt genelinde oldukça geniş çaplı bir yağış sistemi görülmektedir. Neredeyse tüm bölgelerde yağmur etkili olurken, özellikle batı, iç ve güney kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Bu günde sıcaklıklar ülke genelinde henüz ılıman ve mevsim normallerinde seyretmektedir.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

5 KASIM 2026 PERŞEMBE

Yağışlı havanın yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Trakya'nın en batı ucunda hava açmaya ve parçalı bulutlu olmaya başlasa da, bilhassa Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar dikkat çekmektedir. Yurdun geri kalan iç, kuzey ve doğu kesimlerinde ise yağmur geçişleri aralıksız devam etmektedir.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

6 KASIM 2026 CUMA

Batı bölgelerden itibaren havanın belirgin şekilde açmaya başladığı görülmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar devam etmektedir. Doğu Anadolu'nun en kuzeydoğu sınırında (Kars ve Ardahan çevreleri) ise ilk kar yağışı işaretleri haritaya yansımıştır.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

7 KASIM 2026 CUMARTESİ

Ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmeye başladığı gözlemlenmektedir. Batı bölgeler parçalı ve az bulutlu olmaya devam ederken, İç Anadolu Bölgesi'nde kapalı ve çok bulutlu, soğuk bir hava hakimdir. Yağışlar ağırlıklı olarak Karadeniz şeridi ile doğu bölgelere çekilmiş olup, Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde kar yağışları etki alanını genişletmektedir.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

8 KASIM 2026 PAZAR

Ciddi bir soğuk hava dalgasının tüm yurdu etkisi altına aldığını göstermektedir. Batı ve iç kesimlerde gündüz sıcaklıkları büyük oranda düşmüş, gece sıcaklıkları ise iç kesimlerde sıfırın altına gerilemiştir. Yağışların doğuya kaymasıyla birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünde geniş çaplı kar yağışları ve dondurucu soğuklar hakim olmuştur.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

MGM BUGÜNÜN HARİTASINI PAYLAŞTI!

SABAH 06:00 İLE 12:00

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkilidir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış görülürken, bu bölgede rüzgarın hızının saatte 50-70 kilometreye ulaştığı dikkat çekmektedir. Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimken, İç Anadolu'nun bir kısmında hava parçalı ve çok bulutludur.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

ÖĞLE 12:00 İLE 18:00

Yağışların yurt geneline yayılmaya devam ettiği görülmektedir. Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, rüzgar hızı yine Marmara ve Kuzey Ege dolaylarında 50-70 km/saat bandında devam etmektedir. Ayrıca Adana çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da kuvvetli yağışlar başlamış olup, batı ve güney kıyılarındaki gök gürültülü sağanaklar etkisini korumaktadır.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

AKŞAM 18:00 İLE 24:00

Yurdun en batı kesimlerinde yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakmaya başlamıştır. Buna karşılık Batı Karadeniz kıyıları, Adana ve Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar varlığını sürdürmektedir. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 50-70 kilometre hızında esen rüzgar bu zaman diliminde de gücünü korumaktadır.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

GECE 00:00 İLE 06:00

Yağışlı sistemin büyük ölçüde Karadeniz şeridi ile doğu ve güneydoğu bölgelerine kaydığı anlaşılmaktadır. Neredeyse tüm Karadeniz kıyı şeridi boyunca, Güneydoğu Anadolu'da ve Hatay dolaylarında kuvvetli yağışlar devam etmektedir. Marmara'da 50-70 km/saat hızındaki rüzgar etkisini sürdürürken, yurdun batı ve geniş iç kesimlerinde hava genel olarak yağışsız, parçalı ve çok bulutludur.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ile Tekirdağ çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana doğusunda kuvvetli; Hatay'ın kuzeyi, Osmaniye merkez ve güneyinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli; kuzeyi ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Önce şiddetli fırtına, sonra lapa lapa kar geliyor! İşte kar beklenen iller

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Gaziantep'in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ #HAVA DURUMU #KAR YAĞIŞI

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