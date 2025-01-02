MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ başvuru 2025 kılavuzu ile https://ais.osym.gov.tr/ ekranı başında yerler alınıyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuru ücreti, şartları ve tüm detaylar kılavuzla açıklığa kavuşuyor. Adaylar dosyanın yayımlanmasıyla birlikte işlemlerine de başlayacak. Ardından sınava hazırlıklar tamamlanacak. Peki; ÖSYM ile MSÜ başvuru ne zaman saat kaçta, nasıl yapılır?