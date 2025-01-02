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Haberler Yaşam MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:12

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başlıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı şubat ayı içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek. Öncesinde adaylar MSÜ başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS üzerinden başvurularını tamamlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrencisi olmak isteyen kadın ve erkek adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 2025 MSÜ başvuru ne zaman, başladı mı, saat kaçta başlayacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, tüm ayrıntılar...

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ başvuru 2025 kılavuzu ile https://ais.osym.gov.tr/ ekranı başında yerler alınıyor. Milli Savunma Üniversitesi başvuru ücreti, şartları ve tüm detaylar kılavuzla açıklığa kavuşuyor. Adaylar dosyanın yayımlanmasıyla birlikte işlemlerine de başlayacak. Ardından sınava hazırlıklar tamamlanacak. Peki; ÖSYM ile MSÜ başvuru ne zaman saat kaçta, nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

2025 MSÜ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) 2 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor.

Bugün başlayacak başvurular 27 Ocak tarihine kadar alınacak.

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MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ başvuru ücreti gibi detayların belli olacağı kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Yeni seneye ait kılavuz henüz yayında değil.

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.

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MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşecek. 165 dakika süre verilecek sınavın sonuçları ise 18 Mart günü adaylar ile buluşacak.

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