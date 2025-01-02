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MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
08:12
MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025: ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, ücreti ne kadar?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başlıyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı şubat ayı içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek. Öncesinde adaylar MSÜ başvuru kılavuzu ile ÖSYM AİS üzerinden başvurularını tamamlayacak. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları öğrencisi olmak isteyen kadın ve erkek adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 2025 MSÜ başvuru ne zaman, başladı mı, saat kaçta başlayacak, başvuru ücreti ne kadar? İşte, tüm ayrıntılar...