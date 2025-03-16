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MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
13:36
MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
23 Şubat 2025 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, kara, deniz, hava harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci için büyük bir önem taşıyor. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçerken, adaylar MSÜ sonuç tarihi hakkında bilgi sahibi olma istiyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak ve bir sonraki aşamaya geçecek. Peki; 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.