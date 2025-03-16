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Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:36

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

23 Şubat 2025 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı, kara, deniz, hava harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları için üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci için büyük bir önem taşıyor. Sınavın üzerinden yaklaşık üç hafta geçerken, adaylar MSÜ sonuç tarihi hakkında bilgi sahibi olma istiyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak ve bir sonraki aşamaya geçecek. Peki; 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

2025 MSÜ sınavı, 23 Şubat tarihinde düzenlendi ve sınav için 670 bin 718 aday başvurdu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyor. Merakla beklenen tarih ÖSYM tarafından netliğe kavuşturuldu. Belirlenen tarihte puanlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerine başlayacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ 2025) sınav sonuçları 18 Mart tarihinde açıklanacak.

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MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ 2025 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

MSÜ sınav sonuçları ekranında adayların Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler derslerinden doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Adaylar sonuçlar bölümünde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel puan türünden elde ettikleri toplam puanları görüntüleyebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI TARİHİ 2025 | ÖYSM paylaştı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

MSÜ TERCİH TAKİMİ BELLİ OLDU MU?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa süre içerisinde ÖSYM, tercih takvimini duyuracak. Adaylar sınava başvuru yaptıkları ekran üzerinden benzer şekilde tercihlerini yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelerde tavan-taban puanlar dikkate alınarak tercihler şekillendirecek. MSÜ sınavının zorluk derecesine göre her yıl taban puanlar değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları tercih süreci tamamlanmıştı.